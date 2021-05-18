مؤيدو نافالني خارج الانتخابات

تبنى النواب الروس في قراءة أولى مشروع قانون يمهد الطريق أمام حظر انتخاب أعضاء في منظمة مصنفة «متطرفة» نوابا في إجراء يعتبر استهدافا لحركة المعارض ألكسي نافالني. وصوت 293 نائبا لصالح النص وعارضه 45. وتجري حاليا محاكمة منظمات نافالني بعد ما طلبت النيابة تصنيفها «متطرفة» قبل أربعة أشهر من الانتخابات التشريعية في سبتمبر على خلفية تراجع شعبية حزب روسيا الموحدة الحاكم.



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