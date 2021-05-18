وتم استدعاء السفراء اللبنانيين في كل من السعودية والإمارات والبحرين، بسبب تصريحات وهبة التي اعتبر فيها أن "دول المحبة والصداقة والأخوة، أوصلوا لنا تنظيم داعش وزرعوه في سهول نينوى والأنبار وتدمر". ولدى سؤاله عما إذا كان يقصد "بتلك الدول" دول الخليج ، قال وهبة إنه لا يريد ذكر أسماء، وأضاف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت دول الخليج قد مولت التنظيم: "من الذي مولهم إذا، أنا؟".
وقبل انتهاء المقابلة ترك وهبة الاستوديو قائلا: "أنا بلبنان ويهينني واحد من أهل البدو". كما طالب مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهبة بإصدار اعتذار رسمي لها بسبب "الإساءات غير المقبولة" خلال تصريحاته الأخيرة. أما الرئاسة اللبنانية، فقالت إن تصريحات وهبة حول دول الخليج "تعبر عن رأيه الشخصي ولا تعكس موقف الدولة"، مؤكدة على "عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية".
كانت هذه تفاصيل خبر 4 دول خليجية استدعت سفراء لبنان وسلمتهم مذكرات احتجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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