خرج بعفو وعاد بـ24 حكماً.. سجين يثير الجدل في مصر



ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)

عاد سجين مصري إلى محبسه في محافظة الفيوم الواقعة في الجنوب الغربي من العاصمة القاهرة، رغم خروجه بعفو رئاسي في إحدى المناسبات الرسمية.

وكان السبب وراء عودة هذا السجين الذي لم يتم التصريح باسمه من الجهات المسؤولة هو وجود 24 حكماً جديداً عليه ما أثار جدلاً واسعاً خلال الساعات الأخيرة.

وقال اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية ورئيس قطاع السجون في مصر، إن أحد السجناء حصل على عفو رئاسي وخرج من السجن لكنه عاد مرة أخرى إلى سجن الفيوم في 24 حكماً جديداً، مؤكداً أن ذلك يؤكد ضرورة التدقيق في مفهوم الإفراج في المناسبات الرسمية وكذلك الغارمين والغارمات وفقاً لمعايير دقيقة.

وزار وفد حقوقي وممثلو أكثر من 26 صحيفة ووكالة أنباء وتلفزيون أجنبي، اليوم الثلاثاء، سجن الفيوم العمومي؛ وذلك لتفقد أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء.

وأكد المسؤول المصري، في تصريحات صحفية على هامش الزيارة، أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من ملف الغارمين والغارمات، لافتاً إلى أن لجاناً أمنية تنعقد بصفة مستمرة لفحص ملفات النزلاء وتحديد مستحقي العفو الرئاسي والإفراج الشرطي وسداد ديون الغارمين والغارمات.

وشهد مستشفى سجن الفيوم في مصر تواجد عدد من النزلاء لتلقي العلاج والفحص الطبي تزامناً مع تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد في إطار خطة الدولة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل، دشنت وزارة الداخلية المصرية حملة على مستوى جميع سجون البلاد، لتطعيم السجناء ضد فيروس كورونا المستجد مع العمل على تعظيم أوجه الرعاية الصحية المقدمة للسجناء.