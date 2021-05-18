تصريح متشائم لميركل بشأن "كورونا"

ابوظبي - سيف اليزيد - أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تفاؤلها الحذر حيال وضع جائحة كورونا في بلادها في ظل ارتفاع أعداد الأشخاص الذين حصلوا على التطعيم.

وقالت ميركل إن البلاد تسير على طريق جيد وواعد بالأمل "لكنها لم تصل إلى بر الأمان بعد"،

وطالبت بدراسة خطوات الفتح بشكل جيد. ورأت ميركل أن اللقاحات المضادة لكورونا تؤتي ثمارها وطالبت بزيادة عدد الأشخاص الذين يأخذون التطعيم كلما زادت شراسة الطفرة الجديدة للفيروس من أجل تحقيق مناعة جماعية.

ووصفت الطفرة الهندية بأنها باعث للقلق، مشيرة إلى أنها أسرع انتشاراً من الطفرة البريطانية.

وحسب هذه المعلومات، فإن ميركل أكدت أن من المنتظر أن يتم في السابع والعشرين من مايو الجاري إجراء مشاورات جديدة مع رؤساء حكومات الولايات حول وضع التطعيمات، ولفتت إلى أن هذه المشاورات ستتاول إمكانية تطعيم الأطفال وتلاميذ المدارس الصناعية وطلبة الجامعة.

وطالبت ميركل بعدم إغفال هذه الشرائح العمرية من الحسابات.

وأفادت معلومات أخرى بأن المشاورات ستشمل أيضاً بحث مسألة إصدار بطاقة التطعيم الرقمية المزمعة وإمدادات اللقاحات في الصيف المقبل. كانت آخر مرة عقدت فيها ميركل مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات في السادس والعشرين من أبريل الماضي.