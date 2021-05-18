4 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ 22 ثانية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية برام الله، مساء اليوم الثلاثاء، عن استشهاد أربعة مواطنين فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، خلال قمعهم مسيرات تضامنية عمت أرجاء الضفة الغربية المحتلة تضامنا مع قطاع غزة والقدس المحتلة.

وأفادت الوزارة، باستشهاد مواطنين فلسطينيين في مجمع فلسطين الطبي، متأثرين بجروحهما البالغة، التي أصيبا بهما بالرصاص الحي في الصدر والرأس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في رام الله وهما الشهيد أدهم كاشف والشهيد إسلام برناط.

وذكرت الصحة في بيان لها أن مجمل الإصابات التي وصلت المشافي، 182 إصابة غالبيتها بالرصاص الحي، بينها 9 إصابات خطيرة، وأن مدينة رام الله شهدت ارتقاء 3 شهداء و72 إصابة غالبيتها بالرصاص الحي، بينها 5 إصابات خطيرة.

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، مسيرات في كافة مدن وقرى الضفة وذلك تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة.

وتوجهت المسيرات إلى نقاط التماس مع قوات الاحتلال ووقعت مواجهات أسفرت عن إصابات بالغاز المسيل للدموع، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “معا”.

وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية، والتعليمية، بما فيها المؤسسات الخاصة والعامة، وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها وكذلك المصارف، ووسائل النقل العام.

وفي رام الله، انطلقت مسيرة حاشدة شارك بها الآلاف حاملين الأعلام الفلسطينية وشعارات منددة بالعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.