أونروا تطالب إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية للنازحين في غزة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 مايو 2021 10:23 مساءً - طالبت وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، اليوم الثلاثاء، حكومة الاحتلال الإسرائيلي على وجه السرعة إلى تمكين الإمدادات الإنسانية وموظفيها من الوصول إلى غزة في الوقت المناسب، وذلك وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وذكرت الأونروا في بيان لها، أنها لم تحصل على الموافقة على الوصول الحرج إلى غزة للإمدادات الإنسانية الأساسية التي تهدف إلى توفير الإغاثة للسكان المنكوبين، الذين يشملون الأشخاص المعرضين للمخاطر بشكل خاص مثل النساء الحوامل والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والحالات الطبية الخطيرة وكبار السن، رغم الاتياجات الهائلة بعد تسعة أيام من الصراع.

كما لم يتم تسلم الموافقة على مسؤولها الأعلى لتقييم ودعم عمليات الأونروا الطارئة.

وقالت الأونروا: “إن العدوان الإسرائيلي، تسبب بأكثر من 200 شهيد، بينهم عشرات الأطفال والسيدات، كما شرد أكثر من 47000 شخص إما فقدوا منازلهم أو سبل الوصول إلى الماء أو الكهرباء أو أجبروا على الفرار لحماية أنفسهم وعائلاتهم.

وأوضحت الأونروا، أن معظم النازحين وجدوا ملاذا في مدارس الوكالة، كما حدث في النزاعات السابقة، إلا أن ذلك أصبح أكثر صعوبة هذه المرة بسبب انتشار كوفيد-19 والصعوبات التي تواجه المسؤولين والمساعدات في سبل الوصول إلى غزة عندما تكون الاحتياجات أكبر.

بدوها قالت تمارا الرفاعي مديرة الاتصالات الاستراتيجية في الأونروا إن “الوكالة تنتظر بشكل عاجل الموافقة من خلال الآليات المعمول بها للعبور إلى غزة”.

وطبقا للقانون الدولي، تتمتع الأمم المتحدة في أراضي كل عضو من أعضائها بالامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق أغراضها.

علاوة على ذلك، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرارا وتكرارا الحكومات والأطراف في حالات الطوارئ الإنسانية، بما في ذلك النزاعات المسلحة، إلى التعاون الكامل مع الأمم المتحدة وضمان الوصول الآمن ودون عوائق للعاملين في المجال الإنساني وتسليم الإمدادات والمعدات.

وبموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، يقع على أطراف النزاع التزام بالسماح بمرور الإغاثة الإنسانية المحايدة إلى السكان المدنيين بسرعة ودون عوائق وتسهيل ذلك المرور، واحترام وحماية حقهم في المستويات الأساسية لحقوق الإنسان مثل الغذاء والرعاية الصحية الأولية والمأوى الأساسي والإسكان.

يأتي ذلك إضافة إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة تلزم على وجه التحديد القوة المحتلة بتأمين الإمدادات الغذائية والطبية للسكان المدنيين.

ومن الأهمية بمكان أن تقوم جميع الأطراف باحترام حرمة المدارس والمسؤولين العاملين في غزة والطابع الإنساني لها وفقا للقانون الدولي وذلك لضمان بقاء مدارس الأونروا أماكن آمنة للعائلات النازحة.

وقالت الرفاعي إن “الهدنة الإنسانية ضرورية للغاية الآن”، مضيفة: “كل يوم يمر دون وقف لإطلاق النار هو يوم تتم فيه خسارة المزيد من الأرواح وتدمير المزيد من المنازل وسبل العيش. إن هذا أمر غير مقبول”.