إسرائيل تهدد بقطع الكهرباء عن غزة وقيادة حماس على قائمة الأهداف

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ 26 دقيقة

وجه وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين ، اليوم الثلاثاء، تهديدا بقطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة، لافتا لى أنها خطوة تالية.

وقال كوهين، خلال مقابلة له مع موقع Ynet الإسرائيلي، إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية ورئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، على قائمة الأهداف الإسرائيلية.

وكان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي،أعلن مقتل 11 إسرائيليا الهجمات الصاروخية من غزة منذ بداية التصعيد، وأن 3300 صاروخ انطلقت من غزة، أغلبها من شمال القطاع، اعترضت القبة الحديدية 90% منها، مؤكدا “هدفنا هو إضعاف قدرات حماس العسكرية”.

وقال المتحدث إنه “طالما تواصلت هجمات حماس والجهاد الإسلامي فلن نبحث خفض التصعيد”، مشيرا إلى أنهما تمتلكان نحو 12 ألف صاروخ من الصعب تدميرها بالكامل”. وتابع “استهدفنا 3 شقق سكنية لقياديين في حركة حماس في غزة”.

ومنذ أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات وحشية ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من أسر فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 10 مايو/أيار الجاري إلى 212 شهيدا، بينهم 61 طفلا و36 سيّدة، وأصيب نحو 1400 بجراح متفاوتة.