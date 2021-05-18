الكويت تعفي المسافرين القادمين الحاصلين على اللقاح من الخضوع لحجر صحي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ 39 دقيقة

أعلنت الحكومة الكويتية على تويتر اليوم أن رحلات الطيران التجارية المباشرة للهند وباكستان ونيبال وبنغلادش وسريلانكا ستقتصر على الرحلات المغادرة فقط، على أن تستمر رحلات الشحن، وذلك حتى إشعار آخر.

كما أنهت الحكومة العمل بشرط الخضوع للحجر الصحي للمسافرين القادمين “الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمعتمد لدى دولة الكويت…، المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا ومضى على شفائهم مدة لا تتجاوز 90 يوما شريطة إجراء فحص الـPCR خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوصول يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا”.