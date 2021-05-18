السلطات الصحية الأمريكية تعلن أن عدد الوفيات اليومية بكورونا في الولايات المتحدة في أدنى مستوى له

محمد الفلاح - الثلاثاء 18 مايو 2021

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات اليومية بكوفيد19 في الولايات المتحدة في أدنى مستوى له منذ مارس(آذار) 2020، عندما انتشر الوباء في البلاد.



وبلغ المعدل اليومي للوفيات خلال الأسبوع الماضي 546 حالة، بحسب بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقالت مديرة الهيئة الصحية روشيل والينسكي للصحافيين "كانت آخر مرة يتم فيها تسجيل متوسط منخفض لسبعة على هذا النحو في مارس(آذار)2020 أي عندما بدأ الوباء في جزء كبير من الولايات المتحدة".

كما قارب عدد الإصابات اليومية المسجلة الإثنين 17700، وهو الأدنى منذ يونيو(حزيران)، بحسب والينسكي.

وقال اندي سلافيت مستشار البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا "إن اللقاحات سمحت بتراجع هائل في عدد الإصابات والعلاج في المستشفيات والوفيات".

وأضاف "للمرة الأولى منذ بدء الوباء، انخفضت الإصابات في جميع الولايات الخمسين. نحن بصدد الانتصار في الحرب على الفيروس".

تلقى 47.5% من سكان الولايات المتحدة، أي أكثر من 157 مليون شخص، جرعة واحدة على الأقل من أحد اللقاحات الثلاثة المرخص لها في البلاد.

وأشار سلافيت إلى أنها متوافرة في أكثر من 80 ألف موقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ونهاية الأسبوع الماضي، بدأت مرحلة جديدة من حملة التطعيم الأمريكية، مع ترخيص لقاح فايزر- بايونتيك لمن تراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاماً.

وأعلنت والينسكي "في أقل من أسبوع، قمنا بتلقيح أكثر من 600 ألف" شاب من هذه الفئة العمرية.