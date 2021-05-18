6 وفيات و253 إصابة جديدة بـ" كورونا" في فلسطين

محمد الفلاح - الثلاثاء 18 مايو 2021

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل 6 وفيات، و253 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و905 حالات تعافٍ خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.



وأوضحت الوزارة -في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية - أنه تم تسجيل حالتي وفاة في الضفة الغربية و4 حالات وفاة في قطاع غزة.

وبينت الوزارة أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 97% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.9% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.