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6 وفيات و253 إصابة جديدة بـ" كورونا" في فلسطين

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محمد الفلاح - الثلاثاء 18 مايو 2021

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل 6 وفيات، و253 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و905 حالات تعافٍ خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

 

وأوضحت الوزارة -في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية - أنه تم تسجيل حالتي وفاة في الضفة الغربية و4 حالات وفاة في قطاع غزة.

 

وبينت الوزارة أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 97% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.9% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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