وسائل إعلام إسرائيلية: دولة عربية قدمت مقترحاً لوقف إطلاق النار

وابلغت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد مجلس الأمن بأن الرئيس الاميركي جو بايدن عبر عن دعمه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

بغداد - ياسين صفوان - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، أن مصر قدمت مقترحا لوقف إطلاق النار.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012