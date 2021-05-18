انت الان تتابع خبر وسائل إعلام إسرائيلية: دولة عربية قدمت مقترحاً لوقف إطلاق النار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، أن مصر قدمت مقترحا لوقف إطلاق النار.
ونقلت "سكاي نيوز عربية"، عن تلك الوسائل قولها "يبدأ من الساعة 6 من صباح الخميس".
وابلغت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد مجلس الأمن بأن الرئيس الاميركي جو بايدن عبر عن دعمه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأضافت "تركيزنا على المساعي الدبلوماسية لإنهاء العنف بين إسرائيل والفلسطينيين".