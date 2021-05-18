وزارة الخارجية الكويتية تستدعي السفير اللبناني وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات وزير الخارجية اللبناني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استدعت دولة الكويت، مساء الثلاثاء، السفير اللبناني وسلمته مذكرة احتجاج رسمية ضد حديث وزير خارجية لبنان شربل وهبة المسيئة للسعودية ودول الخليج.

وأعربت الخارجية الكويتية،في بيان، عن استنكار دولة الكويت واستهجانها الشديدين لما ورد على لسان شبل وهبة شربل من "إساءات بالغة" تجاه دول مجلس التعاون لدول الخليح العربية وشعوبها.

وأوضحت الخارجية الكويتة، أن نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفري استدعى مساء اليوم الثلاثاء القائم بأعمال سفارة لبنان هادي هشام، حيث سلمه مذكرة احتجاج رسمية تضمنت استهجان واستنكار دولة الكويت لتلك الإساءات التي تتنافى وعلاقات الأخوة التاريخية التي تربط دول مجلس التعاون بالجمھوریة اللبنانیة.

