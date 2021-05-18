الاختفاء القسري بتركيا.. 1388 حالة في 40 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت جمعية حقوق الإنسان التركية، الثلاثاء، عن تسجيل 1388 حالة اختفاء قسري بالبلاد منذ عام 1980.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن فرع الجمعية المذكورة بولاية ديار بكر، جنوب شرقي البلاد، وفق ما ذكره الموقع الإخباري التركي المعارض "تي 724"، وتابعته، الثلاثاء، ”الخليج 365”.



البيان جاء بمناسبة الأسبوع الدولي للنضال ضد الاختفاء القسري الذي يستمر بين يومي 17 و 31 مايو/أيار الجاري.

وطالب البيان بتشكيل “لجنة لمواجهة الماضي وبحث الحقائق"، موضحًا أن عمليات الاختفاء القسري وقعت بكثافة خلال الفترة بين عامي 1980 و2001.

وتابع البيان: "الفترة نفسها شهدت ارتكاب الآلاف من جرائم القتل السياسية التي لم يتم التوصل إلى مرتكبيها، ولم تشهد تحقيقا فعليا مع القيادات العسكرية والإدارية والسياسية ولم يتم محاكمتهم أو محاسبتهم أمام القانون".

يشار إلى أنه خلال مؤتمر الاختفاء القسري الدولي الأول الذي أقيم في الفترة بين 17 و19 مايو/أيار من عام 1996 في مدينة إسطنبول تقرر إنشاء لجنة دولية ضد الاختفاء القسري وتم إعلان الفترة بين 17 و 31 مايو/ أيار، أسبوع النضال الدولي ضد الاختفاء القسري.

ومنذ 31 يناير/كانون الثاني 2009 ينظم فرع جمعية حقوق الإنسان بمدينة دياربكر فعالية أسبوعية في شهر مايو/أيار من كل عام، بعنوان “اعثروا على المختفين قسرا وحاسبوا المتورطين”.

وخلال تلك الفعالية التي يشارك بها أقارب المختفين يتم سرد قصة أحد المختفين قسرا.

يذكر أن المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا كشفت عبر تقارير موثقة سابقة عن انتهاكات حكومة أردوغان في مجال حقوق الإنسان، لا سيما بعد مسرحية الانقلاب التي شهدتها البلاد صيف العام 2016.

وفي هذه النقطة صدر تقرير عن وزارة الخارجية الأمريكية، في مارس/آذار الماضي، سلط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في تركيا، خلال العام 2018، وأكد معدو التقرير أن السلطات التركية تورطت في جرائم اختفاء قسري ومحاولات اختطاف، ورصدت اختفاء 28 شخصًا قسريًا.

وتشن حكومة أردوغان منذ يوليو/تموز 2016 حملة موسعة لاختطاف أتباع حركة رجل الدين فتح الله غولن المتهم الأول بتدبير مسرحية الانقلاب المزعوم، ولاحقت الاستخبارات التركية كل من تشك في انتمائه إلى الحركة، داخل تركيا وخارجها.

وأعربت الأمم المتحدة عن انزعاجها بسبب كثرة الشكاوى من وقائع التعذيب في تركيا، وفي وقت سابق، وعبر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بجرائم التعذيب، نيلز ميلزر، عن قلقه البالغ إزاء ما يثار عن التعذيب، وغيره من أشكال سوء المعاملة في أقسام الشرطة التركية.