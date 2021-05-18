شكرا لقرائتكم اليونيسيف للعربية: الوضع داخل غزة كابوس مرعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت جوليت توما المديرة الإعلامية لمكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في الشرق الـوسط وشمال إفريقيا، في مقابلة مع "العربية" اليوم الثلاثاء، إن المنظمة لم تتمكن من إيصال المساعدات الهامة إلى داخل قطاع غزة.

ووصفت المتحدثة باسم المنظمة الأممية، الوضع داخل غزة بأنه مرعب ويشبه الكابوس، مؤكدة عدم تمكنها من العبور إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وقالت إن المطلوب هو وقف نار طويل الأمد في غزة وحل مستدام.

من جهته، قال متحدث باسم منظمة "أنقذوا الأطفال" للعربية، إن الوضع الإنساني الحالي في غزة أصعب من أي وقت.

وأضاف "نشارك في الضغوط على إسرائيل لوقف النار".

ورغم تصاعد النداءات الدولية من أجل إنهاء دوامة العنف المتصاعد منذ الأسبوع الماضي بين إسرائيل والفلسطينيين، أفادت مصادر إسرائيلية باستمرار الضربات على قطاع غزة لأيام قليلة بعد.

أسبوع ثان من القصف

ودخلت غزة اليوم أسبوعها الثاني من العنف والغارات الإسرائيلية المكثفة، ما أدى إلى مقتل 237 فلسطينيا بينهم عشرات الأطفال، فيما قضى 12 إسرائيليا جراء الصواريخ.

فخلال الأيام الماضية شن الطيران والزوارق الحربية الإسرائيلية مئات الغارات على مناطق متفرقة في القطاع، وطال الفصف مقار حكومية تابعة لحماس، ومنازل لقادة من الحركة، ومواقع للفصائل، بالإضافة إلى أراضٍ زراعية وشوارع ومرافق عامة.