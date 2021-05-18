شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الماليزية تقتل 5 أشخاص يشتبه بانتمائهم لجماعة "أبو سياف" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كوالالمبور - أ ف ب

قُتل خمسة أشخاص يشتبه في أنتمائهم لجماعة "أبو سياف" الفلبينية بالرصاص خلال اشتباك مع الشرطة في الجزء الماليزي من جزيرة "بورنيو"، وفق ما أعلنت السلطات الثلاثاء.

وهاجم مسلحون بالأسلحة النارية والفؤوس، الشرطة عندما كانت تداهم بلدة في ولاية "صباح"، وردت بإطلاق النار.

وقال مفوض الشرطة في ولاية صباح حزاني غزالي في بيان: "تمت تصفية خمسة مشتبه بهم ذكور".

وأشارت الشرطة إلى أن الرجال هم أعضاء في جماعة "أبو سياف"، وهي جماعة تنشط في منطقة جنوب الفلبين، وغير بعيدة عن صباح.

وذكرت صحيفة "ستار" الماليزية أنه تم التعرف على أحدهم على أنه مابار بيندا، أحد قادة الحركة المطلوبين للشرطة الفلبينية.

و"أبو سياف" جماعة انبثقت من التمرد الانفصالي الذي أوقع أكثر من 150 ألف قتيل منذ سبعينات القرن الماضي في جنوب الأرخبيل، وهي متخصصة في عمليات الخطف وقتل الرهائن في حال رفض دفع الفدية.

كما شنت سلسلة هجمات في الفلبين، بينها هجوم استهدف كاتدرائية جولو في كانون الثاني/يناير 2019 وأودى بحياة 21 شخصاً.