شكرا لقرائتكم خبر عن نجل رئيس بلدية نيويورك السابق يترشح لمنصب حاكم الولاية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك - أ ف ب

أعلن نجل رودي جولياني، رئيس بلدية نيويورك السابق والمحامي الشخصي السابق لدونالد ترامب، ترشحه لمنصب حاكم ولاية نيويورك التي تعتبر معقلاً للديمقراطيين.

وكتب أندرو جولياني (35 عاماً) في تغريدة: "معاً سنعيد إحياء نيويورك"، وهو جمهوري كان مساعداً في البيت الأبيض على مدى السنوات الأربع من رئاسة ترامب.

وقال في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست" المحافظة: "لقد نشأت في كنف السياسة، إنها تسري في دمي".

وإذا فاز أندرو جولياني في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لانتخاب حاكم الولاية، فإنه قد يجد نفسه في مواجهة الديمقراطي المنتهية ولايته أندرو كومو الذي يتولى هذا المنصب منذ 2011.

وأضاف: "جولياني ضد كومو. إنها مثل محمد علي ضد جو فريزر، يمكننا بيع بطاقات في ماديسون سكوير غاردن" في إشارة الى "مباراة القرن" للملاكمة عام 1971 في نيويورك التي خسرها محمد علي أمام فريزر بعدما كان الأوفر حظاً في الفوز.

وتنتهي ولاية كومو (63 عاماً) الثالثة في نهاية 2022، لكن حاكم الولاية الذي اعتبر عام 2020 بطلاً في مكافحة الوباء، يبدو أضعف في الآونة الأخيرة من جراء سلسلة فضائح.

فقد اتهم بالتحرش بعدد من مساعداته وبإخفاء عدد الوفيات بكوفيد-19 في دور التقاعد، وبتوكيل مساعدين بإعداد كتاب مذكراته حول الوباء، وفي هذا الكتاب الذي صدر عام 2020، تلقى دفعة مسبقة غير معتادة بقيمة 3,1 ملايين دولار، ويفترض أن ينال مليونين إضافيين بحلول العام 2022 بحسب وسائل إعلام نيويوركية.