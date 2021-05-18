شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تشترط اللقاحات لممارسة الأنشطة ودخول المنشآت ابتداءً من أغسطس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت، السعودية، الثلاثاء، عن إجراءات احترازية جديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ تضمنت اشتراط اللقاحات لممارسة الأنشطة ودخول المنشآت الحكومية والخاصة ابتداءً من الأول من أغسطس / آب المقبل.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، تقرر اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة ابتداءً من الأحد الموافق 1 أغسطس/ آب المقبل، لدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، أو حضور أي مناسبة تتعلق بهذه المجالات. كذلك يشترط التحصين عند دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، أو أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، أو عند استخدام وسائل النقل العامة.

وبحسب البيان، تقرر عودة التعليم حضورياً للمعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئات التدريس والتدريب في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتتفق وزارتا (الصحة، والتعليم) على تحديد فئات الطلاب العمرية المستهدفة.

وألزمت السلطات المواطنين والمقيمين باستخدام تطبيق «توكلنا» للتأكد من حالة التحصين.

وشدّد البيان على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.

وأوضح البيان: إن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر؛ وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.