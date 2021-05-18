شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة عصابة سرقت أسلاكاً كهربائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي قضية اتهمت فيها عصابة آسيوية من 8 أشخاص بسرقة أسلاك كهربائية بقيمة 207 آلاف درهم من مستودع شركة بعد كسر باب الخارجي بوساطة مقص حديدي.

تشير التفاصيل الواقعة التي دارت أحداثها في منطقة القوز الصناعية بعد ورود بلاغ يفيد بسرقة مستودع شركة مقاولات، وحسب إفادة شرطي بأنه توجه إلى موقع المستودع بعد بلاغ أحد العمال بوجود كسر في باب المستودع الخارجي ،حيث لوحظ اختفاء أسلاك كهربائية تعود للشركة تقدر بمبلغ 207 آلاف درهم.