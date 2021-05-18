شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يتوجه إلى القاهرة للمشاركة في البطولة العربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

تغادر بعثة منتخب الإمارات لكرة الصالات إلى القاهرة ظهر اليوم من مطار أبوظبي الدولي برئاسة عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، وذلك للمشاركة في النسخة الأولى من البطولة العربية تحت إشراف وتنظيم الاتحاد العربي لكرة القدم وكانت القرعة قد أوقعت «أبيض الصالات» في المجموعة الثانية التي ضمت معه السعودية والمغرب وجزر القمر، فيما ضمت فرق المجموعة الأولى منتخبات مصر والكويت والبحرين وموريتانيا، وتلعب البطولة في صالة 6 أكتوبر التي استضافت مباريات كأس العالم لكرة اليد مؤخراً، وسيلعب المنتخب أولى مبارياته أمام المغرب يوم الجمعة المقبل والمباراة الثانية أمام السعودية والمباراة الثالثة أمام جزر القمر.

وأكد عبدالملك جاني رئيس البعثة اكتمال جاهزية «الأبيض» لتمثيل الدولة في البطولة العربية، وأشاد بجهود الاتحاد العربي واللجنة المنظمة في مصر في تنظيم النسخة الأولى، وقال: «سعادتنا كبير بتحقق حلم وفكرة تنظيم البطولة العربية، ونتمنى أن تكون الخطوة القادمة تنظيم بطولة الأندية العربية، وسنتشاور مع رؤساء البعثات العربية في العديد من الأمور المستقبلية لان الهدف الرئيسي هو الارتقاء باللعبة في المنطقة».

وأشاد بدعم ورعاية مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم وأنهم على ثقة كاملة في لاعبي أبيض الصالات والجهازين الفني والإداري.