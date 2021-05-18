شكرا لقرائتكم خبر عن الحتاوي أول مراقب دولي إماراتي لكرة الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عيّن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المراقب الدكتور محمد الحتاوي عضو لجنة المسابقات في اتحاد الإمارات لكرة القدم، بمنصب مراقب دولي لمباريات كرة الصالات، ليكون بذلك أول إماراتي يتقيد في هذا المنصب بعد سنوات من الخبرة والعمل كمراقب دولي لكرة القدم، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأعرب الحتاوي عن سعادته بالثقة التي حصل عليها من الاتحاد الآسيوي، معتبراً المنصب الجديد مسؤولية كبيرة، وتحدياً جديداً لتمثيل دولة الإمارات في المحافل الرياضية الدولية والقارية.

وأكد الحتاوي أن المنصب يتطلب منه كثيراً من الجهد والعمل، ليكون على قدر الثقة التي حصل عليها بعد سنوات من العمل.

وسيبدأ الحتاوي مشواره كمراقب في مباريات الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم لكرة الصالات والمقامة في صالة خورفكان في الفترة ما بين 20 إلى 25 من شهر مايو الحالي.