إيرادات أفلام العيد في مصر مكسب المنتجين المغامرين

القاهرة: ”الخليج 365”

رغم قرار رئيس وزراء مصر، بإغلاق كل أماكن الترفيه والمراكز التجارية ودور العرض السينمائي في التاسعة مساء، إلا أن الأفلام التي غامر بها منتجوها وطرحوها في دور العرض، حققت إيرادات جيدة في ظل هذه الظروف الاستثنائية بسبب فيروس «كورونا»، ومن بين أفلام موسم عيد الفطر، تصدر «أحمد نوتردام»، للفنان رامز جلال، قائمة إيرادات الموسم حتى الآن، متفوقاً على «ديدو» للفنان كريم فهمي، و«ثانية واحدة» للفنانة دينا الشربيني، بالإضافة إلى «وقفة رجالة» الذي يعرض منذ موسم منتصف العام الدراسي.

وحصد «أحمد نوتردام»، خلال ثلاثة أيام، 2.3 مليون جنيه، فيما جاء «ديدو» في المركز الثاني، وحصد في الفترة نفسها 1.5 مليون جنيه، بينما حصد «ثانية واحدة» المركز الثالث بأقل من نصف مليون جنيه، أما «وقفة رجالة»، فمنذ انطلاقه قبل 4 أشهر وتحديداً يوم 14 يناير الماضي، وهو يحقق إيرادات عالية، واستطاع الوصول إلى إجمالي 25 مليون جنيه إيرادات في شباك التذاكر وما زال، كما حقق في أيام العيد ما يقرب من 60 ألف جنيه مصري.

«أحمد نوتردام»، بطولة غادة عادل، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، وشيماء سيف، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، ويجسد رامز شخصية صحفي يقابل العديد من المشكلات ويحاول مواجهتها بطريقة غير مألوفة من خلال التنكر، وتجسد غادة عادل، شخصية طبيبة، تحاول التعاون معه للتحايل على هذه المشكلات.

أما «ديدو»، فمن بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، حمدي الميرغني، محمد ثروت، هدى المفتي، وغيرهم، بجانب مجموعة من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، أما «ثانية واحدة» فهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد، وبطولة مصطفى خاطر ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف. أما فيلم «وقفة رجالة» فمن بطولة ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخي إيمان السيد، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف لجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، ويعانى كل واحد فيهم مشكلة معينة، وخلال الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.