إسرائيل: صواريخ غزة هي الأكثر عدداً في تاريخنا.. وتلوّح بقطع الكهرباء عن القطاع

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن نحو ٢٧٠ صاروخًا أطلقوا من قطاع غزة نحوه منذ الساعة السابعة صباح اليوم.

وأكد الجيش الإسرئيلي، في بيان له مساء الثلاثاء، أن الصواريخ التي أطلقت من غزة هي الأكثر عددًا في تاريخ إسرائيل.

وفي السياق ذاته، هدد وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، يقطع الكهرباء عن قطاع غزة.

وقال كوهين، في مقابلة مع شبكة "20" التلفزيونية الإسرائيلية نقلتها قناة "الجزيرة"، إن الخطوة المقبلة في مواجهة التصعيد العسكري مع غزة ستكون بقطع الكهرباء عن القطاع خلال الفترة المقبلة.

كما صرح الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن العملية العسكرية في قطاع غزة ستستغرق بضعة أيام أخرى، مؤكداً أن حركة حماس تلقت ضربات لم تكن تتوقعها وعادت سنوات عديدة إلى الوراء.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، دعا الاتحاد الأوروبي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وذلك مع دخول التصعيد العسكري بين الجانبين أسبوعه الثاني.

وقال الممثل الأعلى للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "الصراع الحالي بين غزة وإسرائيل هو الأسوء، والأولوية الآن هي إيقاف العنف على الفور وإيقاف إطلاق النار بشكل فوري ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، ما أدى إلى وقوع صدامات واشتباكات بين أهالي الحي والقوات الإسرائيلية.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، رداً على ما وصفته بانتهاك المسجد الأقصى وحقوق المواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

ويشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على قطاع غزة وتستهدفه بقصف مدفعي.