هاشتاج "مصر تدعم فلسطين" يتصدر تويتر.. ومغردون: "والله كل يوم بيزيد حبي للبلد دي"

الشارقة - اميمة ياسر -

تفاعل مصريون وفلسطينيون مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة ليتصدر هاشتاج "مصر تدعم فلسطين"، ضمن الأكثر تداولا بين رواد موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، على خلفية إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، على خلفية الدمار الذى لحق بالقطاع بعد الأحداث الأخيرة.

ووجه رواد "تويتر" الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على دعمه للقضية الفلسطينية، وقال أحد المغردين عبر "تويتر": "طب والله يا جدعان كل يوم بيزيد حبى للبلد دي، مصر بتدعم فلسطين"، وقال آخر: "مصر المنارة والأمن والأمان لكل إخواتنا العرب"، وقال مغرد آخر: "تحيا مصر رغم أنف كل حاقد أو حاسد أو طامع فى ذرة تراب من أرضك يا مصر، مصر بتدعم فلسطين".