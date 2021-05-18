أول تعليق من الرئاسة الفلسطينية على تخصيص مصر 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة: "يعكس أصالتها"



الشارقة - اميمة ياسر -

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن المبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعبر عن أصالة مصر المعتادة ومواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وذلك في أول تصريح رسمي فلسطيني على المبادرة المصرية بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة الذي دمره القصف الإسرائيلي.

وأكد الهباش، في تصريح خاص لـ"القاهرة 24"، أنه لم يسبق أن قصرت مصر تجاه فلسطين وشعبها وقضيتهما العادلة، مشيرا إلى أن هذا الموقف يعبر عن أصالة مصر المعتادة ومواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، التي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وسبق واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني عبد الله الثاني بن حسين؛ لبحث التطورات في فلسطين.