الجزائر تدعو إلى التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في ليبيا

محمد الفلاح - الثلاثاء 18 مايو 2021

دعا وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، اليوم الثلاثاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا بما في ذلك سحب المقاتلين والمرتزقة الأجانب، حفاظا على سيادة البلاد.



وقال بوقدوم في كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي حول الوضع في ليبيا برئاسة الجزائر: "التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم الموقع في 23 أكتوبر(تشرين أول) الماضي، بما في ذلك انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب وإنفاذ حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي، والنشر الفعال لقوة وآلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبية، له أهمية قصوى إذا أردنا الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها".

وأضاف :"هناك حاجة إلى مزيد من الجهود للتصدي بشكل شامل للتوترات العسكرية والسياسية والاقتصادية الكامنة التي غذت الأزمة في ليبيا"، مؤكدا أن " الوضع يتطلب اهتماما مستمرا من المجتمع الدولي".

وشدد بوقدوم على ضرورة "توحيد الجهود مع الأمم المتحدة لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية الليبية بشكل أفضل في تحقيق الأولويات الرئيسية لخطة عملها"، وذلك على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي.