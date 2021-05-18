الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين

محمد الفلاح - الثلاثاء 18 مايو 2021

دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الثلاثاء، الى "وقف فوري لكل اعمال العنف وتطبيق وقف لإطلاق النار" بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك إثر اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد.



وصرح بوريل بأن "الهدف هو حماية المدنيين والسماح بايصال المساعدة الانسانية الى غزة"، مؤكداً أن هذا الموقف يحظى بدعم 26 من 27 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، باستثناء المجر.

واعتبر أن "العدد المرتفع للضحايا المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال هو أمر غير مقبول".

وأضاف بوريل "ندين الهجمات الصاروخية لحماس ومجموعات إرهابية أخرى على إسرائيل، وندعم بالكامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.. ولكن ينبغي القيام بذلك في شكل متكافئ ومع احترام القانون الإنساني الدولي".

واعتبر أن أمن الفلسطينيين كما الإسرائيليين "يستدعي حلاً سياسياً فعلياً"، فرغم أن الأولوية الآن هي لوقف العنف، شدد بوريل على وجوب العمل لاحقاً على "إحياء أفق سياسي".