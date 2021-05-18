تأسيس حزب سياسي جديد في تركيا لوقف نهب البلاد

محمد الفلاح - الثلاثاء 18 مايو 2021

حزب جديد في تركيا أعلن محرم إنجه؛ المعارض الأبرز والمنافس الشرس للرئيس رجب طيب أردوغان عن تأسيسه لوقف نهب البلاد.



فقد أعلن أكبر منافسي أردوغان في انتخابات 2018، الثلاثاء، عن تشكيل حزب جديد يعتزم قيادته في الحملة المقبلة.

وكشف إنجه عن اسم حزبه الجديد وهو "الوطن"، واتهم في خطاب التأسيس حكومة أردوغان بـ"نهب" الدولة.

وقال أمام تجمع في الهواء الطلق ضم أنصاره في أنقرة: "سوف نغيّر تركيا"، مضيفا: "لا يمكن الوثوق بالسلطات الحالية في تقديم حل واحد لمشكلات بلدنا".

ويأتي الإعلان عن هذا الحزب، في إطار استعادة إنجه للزخم الذي رافق أداءه السياسي القوي عام 2018، حين تراجعت نسبة التأييد لخصمه أردوغان إلى مستويات غير مسبوقة.

وفي تلك الانتخابات، مثّل محرم إنجه حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، وحصل على 30,64% من الأصوات، مقابل 52,6 % لأردوغان.

لكن الخطيب المفوه البالغ من العمر (56 عاما)، نجح يومها في تشكيل قاعدة مؤيدين قوية رغم الإعلان عن الانتخابات المبكرة قبل أشهر قليلة على تنظيمها.

بيْد أن اختلافه مع قادة الحزب جعله يخسر معركة قيادة "الشعب الجمهوري" أمام كمال كيليشدار أوغلو، ليتوجه اليوم لتأسيس حزب جديد.

والعام الماضي روج القيادي اليساري لنموذجه القومي العلماني في جولة في أنحاء البلاد أطلق عليها "حركة الوطن في 1000 يوم".

وبإعلان المعارض الأبرز لأردوغان تأسيس حزب جديد يكون أحد اللاعبين الأقوياء قد حسم موقعه في سباق الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في يونيو/حزيران 2023.