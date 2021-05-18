الأمم المتحدة تدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفسطينية المحتلة

المناطق - واس

دعت الأمم المتحدة اليوم للوقف الفوري للأعمال العدائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووصول المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، وضمان حرية التنقل الآمن داخل القطاع.

وأفاد المتحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس ليركه، أن أكثر من 220 شخصاً لقوا حتفهم حتى أمس في غزة والضفة الغربية، إضافة إلى 6 آلاف جريح.

وأوضحت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية الدكتورة مارجريت هاريس، أن العاملين الصحيين والمرافق الطبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعرضت لهجمات، حيث تضرر 19 مرفقاً طبياً في غزة، بما في ذلك تدمير عيادة هالة الشوا لتقديم الرعاية الصحية الأولية, كما أصيب 41 عاملاً صحياً في الضفة الغربية، وتضررت 41 مركبة طبية.

وأشارت إلى أن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالطرق والبنية التحتية تعوق الوصول إلى المستشفيات، إضافة إلى وجود نقص حاد في الأدوية والمواد الطبية الأساسية, كما أدى انقطاع الكهرباء إلى تعطيل خدمات الرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى، بما في ذلك المياه والصرف الصحي.