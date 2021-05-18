شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة : الجمع بين أسترا زينيكا و فايزر "آمن وفعال" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال باحثون اليوم الثلاثاء إن دراسة إسبانية بشأن مزج اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 خلصت إلى أن إعطاء جرعة من لقاح فايزر للأشخاص الذين تلقوا بالفعل جرعة واحدة من لقاح أسترا زينيكا آمن جدا وفعال.

واكتشفت الدراسة التي أجراها معهد كارلوس الثالث للصحة المدعوم من الدولة أن الاستجابة المناعية للأشخاص الذين تلقوا جرعة فايزر يزيد بما يتراوح بين 30 و40 مرة عن المجموعة التي تلقت جرعة أسترا زينيكا فقط.

وقال الباحثون إنه تم رصد القليل من الآثار الجانبية الخطيرة بين المشاركين في الدراسة وعددهم 600.