شكرا لقرائتكم خبر عن باريس.. انطلاق قمة دولية لدعم أفريقيا للتعافي من تداعيات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم أعمال قمة موسعة في باريس تهدف لتقديم الدعم لأفريقيا؛ للتعافي من تداعيات جائحة كورونا.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية للمشاركة في القمة حضوريا، كما انضم آخرون افتراضيا.

وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا :علينا أن نعود إلى التنمية القوية التي حققتها أفريقيا قبل كورونا، مشيرة إلى أن هذا يعني عملاً استثنائيا لصندوق النقد.

من جهته أوضح رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي أن أفريقيا تضررت بشدة من جراء جائحة كورونا، وخاصة فيما يتعلق بالاقتصاد.

ولفت إلى أن الأمر الأهم الآن هو العمل من أجل إنعاش الاقتصاد، وهو ما يعني الاستثمار في البِنْيَة التحتية.