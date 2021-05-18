شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية والدولية للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني .

وأعرب العسومي - في كلمته الافتتاحية خلال رئاسته الاجتماع الطارئ للجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي التي عقدت اليوم في مقر البرلمان العربي بالقاهرة - عن أمله في أن تنجح مساعيه لحثّ هذه المنظمات والبرلمانات الدولية في الوقوف مع الحق الفلسطيني ووقف الممارسات الإسرائيلية التي وصلت إلى مستوى خطير جدًا .

وقال رئيس البرلمان العربي: إنّ القضية الفلسطينية ستبقى القضية الأولى بالنسبة لنا كعرب، مؤكدًا موقف البرلمان الثابت ودعمه الكامل لخيارات الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية ودعم ومساندة فلسطين على المستويات كافة؛ لرفض الاستيطان الإسرائيلي والتأكيد على مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.