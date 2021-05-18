«الصحة العالمية» تحث المنتجين على تعويض نقص «كوفاكس» وتحذر من «التمييز العنصري»

■ إصابات الهند تتجاوز 25 مليون حالة

■ بريطانيا تعطي 7ر56 مليون جرعة لقاحات

جنيف ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

■■ دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية شركات صناعة الأدوية إلى تبكير طرح اللقاحات المضادة لكوفيدـ19 في برنامج مشاركة اللقاحات وذلك بسبب نقص في الإمدادات ناجم عن تعطل الصادرات الهندية من اللقاحات محذرا من التمييز العنصري في اللقاحات. وتعتمد مبادرة كوفاكس، التي تقدم لقاحات للدول الأكثر فقرا، بشكل كبير على صادرات معهد سيروم الهندي من لقاح أسترا زينيكا لكن الهند وزعت كمية كبيرة من انتاجه محليا تحت وطأة الانتشار الكبير للموجة الثانية من الإصابات.■■

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانومجيبريسوس في إفادة عبر الإنترنت “مع تقديرنا لجهد شركة أسترازينيكا التي تعمل جاهدة وبصورة مطردة على زيادة سرعة وحجم طلبياتها، فإننا نحتاج من الشركات المصنعة أن تحذو حذوها”. وطلب من شركة فايزر على وجه التحديد الإسراع بتسليم نحو 40 مليون جرعة في النصف الثاني من العام، وطلب من شركة مودرنا تصنيع الجرعات التي تعهدت بتوفيرها في 2022 هذا العام. وقال “نحتاج جرعات الآن وندعوهم إلى تسليم الطلبيات في أسرع وقت ممكن”.

وقال أدهانوم جيبريسوس إن العالم وصل إلى حالة “التمييز العنصري في اللقاحات”، ولم يعد معرضا فقط لخطر بلوغ هذا الوضع. وأضاف أمام اجتماع افتراضي لمنتدى باريس للسلام “المشكلة الكبرى هي عدم المشاركة. لذلك فالحل هو مزيد من المشاركة”. من ناحية اخرى تجاوز إجمالي عدد الإصابات بكوفيدـ19 في الهند 25 مليون حالة أمس في الوقت الذي أدى فيه إعصار قوي إلى تعقيد الأزمة الصحية في ولاية جوجارات التي ينتشر فيها المرض بسرعة أكبر.

وأجريت اختبارات الكشف عن كوفيدـ19 على 200 ألف شخص تم إجلاؤهم من المناطق الساحلية في ولاية جوجارات بغرب الهند قبل اجتياح الإعصار في ساعة متأخرة من مساء الاثنين وتُبذل جهود في محاولة للحد من تفشى الإصابات.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 25 مليونا بعد تسجيل 263533 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في الوقت الذي تم فيه تسجيل رقم قياسي لحالات الوفاة الجديدة بلغ 4329. يأتي ذلك فيما خففت باكستان القيود المتعلقة بفيروس كورونا للحد من انتشار الفيروس رغم مخاوف من أن الخطوة يمكن أن تؤثر بالسلب على ما تم تحقيقه من مكاسب.

من جانبه أعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان إلغاء نظام الأولويات في التطعيم ضد كورونا اعتبارا من السابع من يونيو المقبل. وفي لندن أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء أنه جرى إعطاء 7ر56 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن. وبحسب البيانات المعلنة يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ 519 ألفا و423 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين، شهرين.