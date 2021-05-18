"كورونا" يطيح بوزير الصحة الأوكراني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطاح البرلمان الأوكراني، الثلاثاء، بوزير الصحة ماكسيم ستيبانوف الذي تعرض لانتقادات بسبب إدارته جائحة كورونا على خلفية حملة تطعيم بطيئة.

واقترح رئيس الوزراء دنيس شميغال إقالته بسبب حملة تلقيح "بطيئة للغاية" ضد كورونا.



وصوت 292 نائبا، مع عدد أصوات ضروري قدره 226 صوتا، لصالح إقالة ماكسيم ستيبانوف الذي تولى هذا المنصب قبل 14 شهرا.

وأطلقت أوكرانيا وهي واحدة من أفقر البلدان في أوروبا، حملتها في 24 فبراير/شباط/ وحتى الآن، تلقى أقل من 950 ألف شخص الجرعة الأولى وحوالى 27 ألفًا الجرعتين لعدد سكان يبلغ 40 مليونًا.

وقال ماكسيم ستيبانوف، أمام النواب، إنه : "نعم بدأت بلادنا التطعيم بعد شهرين من دول الاتحاد الأوروبي.. لكن منتجي اللقاحات لبوا أولاً الطلب المحلي قبل الشروع في التسليم للخارج".

وكان ماكسيم ستيبانوف يتعرض لانتقادات منذ أشهر ويشتبه بضلوعه في فضائح فساد.

كما نددت عدة جمعيات خيرية بنقص أجهزة التنفس للمصابين بأشكال خطيرة من كوفيد-19، متهمة الحكومة بعدم تحضير البلاد للموجة الثانية من الوباء في الخريف.

وكانت السلطات أنفقت جزءًا من الأموال المخصصة لمكافحة كوفيد-19 لإعادة بناء الطرق في عام 2020.

وسجلت أوكرانيا حتى الآن ما يقارب 2,2 مليون إصابة بكوفيد-19 منها 48469 حالة وفاة.

وفي عمليتي تصويت منفصلتين، وافق النواب أيضا على استقالة وزيري الاقتصاد إيغور بتراشكو والنقل فلاديسلاف كريكلي اللذين شغلا منصبيهما في مارس/آذار 2020 وأغسطس/آب 2019، فيما لم يكشف الوزيران ولا الحكومة سبب الاستقالة