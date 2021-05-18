نتنياهو: حماس تكبدت ضربات لم تتوقعها أعادتها سنوات للوراء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن حركة حماس تكبدت ضربات لم تتوقعها في الحملة التي بدأت قبل أسبوع.

وقال خلال زيارة إلى قاعدة "حاتسريم" الجوية التي تنطلق منها الهجمات الجوية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، إن "حماس تكبدت ضربات لم تتوقعها، لقد أعدنا حماس سنوات كثيرة إلى الوراء".

وأضاف: "سنواصل العملية العسكرية وفق الحاجة من أجل استعادة الهدوء للمواطنين الإسرائيليين، أعداءنا من حولنا يشاهدون أي ثمن نجبيه على العدوان الذي يشن علينا وأنا متأكد انهم سيستخلصون العبرة من ذلك".

وكان نتنياهو وصل إلى القاعدة الجوية الإسرائيلية في ختام جلسة لتقييم الأوضاع عقدها في مقر قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية الإسرائيلية في بئر السبع، جنوبي إسرائيل.

وقال نتنياهو: "تلقيت إيجازات معمقة حول الغارات الكثيرة التي قمنا بها على حركتي حماس والجهاد اللتين تكبدتا ضربات لم تتوقعاها. لا يساورني الشك بأننا أعدناهما سنوات كثيرة إلى الوراء".





وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان تلقته ”الخليج 365”: "عقد رئيس الوزراء جلسة لتقييم الأوضاع في مقر قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية بحضور رئيس هيئة الأركان العامة للجيش أفيف كوخافي، وزار غرفة الغارات التابعة لها".

وأضاف أن نتنياهو قام بزيارة تفقدية لقاعدة حاتسريم الجوية وتلقى إيجازا عن صورة الموقف وعن سير العمليات الجوية من قائد سلاح الجو ومن قائد السرب رقم 107. وتم خلال الإيجاز عرض معطيات أمام رئيس الوزراء حول الغارات والعمليات التي ينفذها سلاح الجو ضد الأهداف المختلفة في قطاع غزة".