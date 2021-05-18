الأمم المتحدة تدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

دعت الأمم المتحدة، اليوم، للوقف الفوري للأعمال العدائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووصول المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، وضمان حرية التنقل الآمن داخل القطاع.



وأفاد المتحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس ليركه، أن أكثر من 220 شخصاً لقوا حتفهم حتى أمس في غزة والضفة الغربية، إضافة إلى 6 آلاف جريح.

وأوضحت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية الدكتورة مارجريت هاريس، أن العاملين الصحيين والمرافق الطبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعرضت لهجمات، حيث تضرر 19 مرفقاً طبياً في غزة، بما في ذلك تدمير عيادة هالة الشوا لتقديم الرعاية الصحية الأولية, كما أصيب 41 عاملاً صحياً في الضفة الغربية، وتضررت 41 مركبة طبية.

فيما أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، عن نزوح أكثر من 52 ألف فلسطيني من مساكنهم، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي التي خلفت دمار نحو 450 مبنى في قطاع غزة، كليا أو جزئيا.

وبلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منذ 10 مايو الجاري، 213 شهيدًا، بينهم 61 طفلاً، و36 سيدة، وإصابة أكثر من 1442، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية، 23 شهيدًا، و3825 مصابًا.