تركيا تتحول إلى مكب للنفايات الأوروبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف تقرير حديث أن تركيا لم تقم بإعادة تدوير الأطنان من النفايات البلاستيكية الواردة من أوروبا على الوجه الأمثل، مما جعلها تتسرب إلى البيئة الأمر الذي يشكل خطرا على الحياة.

ونقلت صحيفة (زمان) التركية عن التقرير، أن النفايات البلاستيكية التي صدرتها بريطانيا إلى تركيا في عام 2020 بلغت نحو 210 آلاف طن، وأكد الباحثون أن بعض النفايات المصدرة إلى تركيا ألقيت في الطرق والحقول والموارد المائية وحرقت بدلا من إعادة تدويرها.

وفحص الباحثون 10 مكبات نفايات في أضنة ووجدوا أكياسا بلاستيكية تابعة لمحلات السوبر ماركت العاملة في إنجلترا بالإضافة إلى منتجات هذه الشركات.

ووفقا للتقرير، تم العثور على البلاستيك المستورد من المملكة المتحدة على طول الساحل، بما في ذلك عبوات ورق التواليت ذات العلامات التجارية البريطانية، على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وتم العثور أيضا على اختبار الأجسام المضادة لفيروس كورونا الذي تم إجراؤه في المملكة المتحدة في مقالب القمامة كمؤشر على أن النفايات لا يمكن أن تكون أقدم من عام.

وحذر التقرير من أن تركيا قد تكون أكبر مستورد للنفايات البلاستيكية في أوروبا، كما أظهر أن تركيا استوردت 12 ألف طن من النفايات البلاستيكية من المملكة المتحدة في عام 2016، وبحلول عام 2020 زادت هذه الكمية 18 مرة، بما يعادل 40% من إجمالي النفايات البلاستيكية في المملكة المتحدة.