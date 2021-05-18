شكرا لقرائتكم تأكيد ألماني أردني على ضرورة وقف النار في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن متحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنها تحدثت عبر الفيديو إلى العاهل الأردني الملك عبد الله، الثلاثاء، بشأن تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية وغزة، واتفقت معه على دعم جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وقال المتحدث في بيان: "اتفقا على ضرورة دعم مبادرات وقف سريع لإطلاق النار من أجل تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات السياسية".

اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي

يشار إلى أنه في وقت سابق الثلاثاء، أكد وزير خارجية مالطا أن اجتماعاً طارئاً للاتحاد الأوروبي عبر الفيديو اليوم، سيدعو إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، ويعرض المزيد من المساعدات الإنسانية، ويحاول إعادة إطلاق محادثات السلام.

وقال إيفاريست بارتولو لرويترز عبر اتصال بالفيديو: "أعتقد أنني لا أبالغ في التفاؤل (عندما أقول) إنه على أقل تقدير ما سيسفر عنه (اجتماع الاتحاد الأوروبي) هو الدعوة لوقف إطلاق النار، وتقديم مساعدات إنسانية، ثم بعدها البحث في كيفية استئناف العملية السياسية".

آثار القصف والدمار في غزة (أسوشيتد برس)

9 أيام من القتال

يذكر أنه منذ العاشر من مايو قتل في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 213 فلسطينياً، بينهم 61 طفلاً، وأصيب 1442 بجروح.

وفي الضفة الغربية التي شهدت مواجهات عند الحواجز العسكرية قتل 24 شخصاً، وسجلت عدة آلاف من الإصابات.

أما في الجانب الإسرائيلي فقتل 12 شخصاً، في حين جرح 309 أشخاص.