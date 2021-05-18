شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر منافسي أردوغان في الانتخابات يعلن تشكيل حزب جديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقرة - أ ف ب

أعلن أكبر منافسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انتخابات 2018 الثلاثاء، عن تشكيل حزب جديد يعتزم قيادته في الحملة المقبلة.

ومثّل محرم إنجه حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، وحصل على 30,64 بالمئة من الأصوات، وخسر أمام أردوغان الذي نال 52,6 بالمئة في الانتخابات الأخيرة.

ونجح إنجه، الخطيب المفوَّه، يومها في تشكيل قاعدة مؤيدين قوية، رغم الإعلان عن الانتخابات المبكرة قبل أشهر قليلة على تنظيمها.

لكن السياسي البالغ 56 عاماً، اختلف مع قادة الحزب، وخسر معركة قيادة الحزب اليساري أمام كمال كيليشدار أوغلو.

ولم يُخفِ إنجه طموحاته السياسية منذ أدائه القوي في 2018، وروَّج لنموذجه "القومي العلماني" خلال جولة في أنحاء البلاد أطلق عليها "حركة الوطن في 1000 يوم"، عام 2020.

وكشف عن اسم حزبه الجديد، وهو "حزب الوطن"، واتهم حكومة أردوغان بـ"نهب" الدولة، وقال أمام تجمع في الهواء الطلق ضم أنصاره في أنقرة: "سوف نغيّر تركيا"، وأضاف: "لا يمكن الوثوق بالسلطات الحالية في تقديم حل واحد لمشكلات بلدنا".

ويتوقع إجراء الانتخابات الرئاسية التالية في حزيران/يونيو 2023، وقد تراجعت نسبة التأييد لأردوغان منذ 2018 بسبب الانخفاض الكبير في سعر صرف العملة الوطنية، والنسبة المرتفعة لمعدلات البطالة، لكنه لا يزال يتقدم على جميع المنافسين المحتملين، بحسب استطلاعات للرأي.