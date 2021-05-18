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الحجرف يستنكر تصريحات وزير الخارجية اللبناني

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، الثلاثاء، عن رفض دول مجلس التعاون واستنكارها لما ورد على لسان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال في لبنان شربل وهبة، خلال مقابلة تلفزيونية وما ورد فيها من إساءات مشينة بحق دول وشعوبها، وكذلك الإساءة إلى المملكة العربية .

وأكد الحجرف على المواقف الثابتة والراسخة التي قامت بها دول مجلس التعاون الخليجي لدعم الشعب اللبناني الشقيق، تلك المواقف التي يشهد التاريخ لها، والتي تهدف إلى سلامة لبنان دعم استقراره وأمنه، وأن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية، ولاتنسجم مع العلاقات التاريخية بين دول المجلس ولبنان.

وطالب الحجرف وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال في لبنان بتقديم اعتذار رسمي لدول مجلس التعاون الخليجي، وشعوبها نظير ما بدر منه من إساءات غير مقبولة على الإطلاق.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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