شكرا لقرائتكم خبر عن إعطاء 1.5 مليار جرعة من اللقاحات ضد كورونا في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

تلقى أكثر من مليار ونصف مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في العالم بعد ستة أشهر من بدء أولى عمليات التلقيح، وذلك بحسب إحصاء معتمد على أرقام رسمية في تحول 210 دولة.

بحسب هذه الحصيلة التي تستند إلى مصادر رسمية، فقد أعطي 1,500,017,337 جرعة على الأقل في 210 دول أو منطقة، وحوالي 60% من هذا الرقم الإجمالي أعطي في ثلاث دول: الصين (421,9 مليوناً) والولايات المتحدة (274,4 مليوناً) والهند (184,4 مليوناً)، لكن قياساً بعدد السكان، فإن إسرائيل تتصدر دول العالم في مجال التلقيح إذ هناك ستة إسرائيليين من أصل عشرة نالوا اللقاح بالكامل، تليها دول مثل بريطانيا (54% من السكان تلقوا جرعة أولى على الأقل) والبحرين (50%) والولايات المتحدة (48%) وتشيلي (47%) والاوروجواي (40%).

وفي أوروبا، أعطي أكثر من 200 مليون جرعة لحوالي 32% من السكان.

وتصدرت مالطا الدول الأوروبية (65% من السكان تلقوا جرعة) والمجر (49%)، وجاءت ألمانيا بـ (37%) وفرنسا بـ (31%) وإيطاليا (32%) وإسبانيا (33%).

في كل يوم من الأسبوع الماضي، أعطي 3,9 ملايين جرعة في الاتحاد الأوروبي، وبالإجمال، فإن حوالي 14% من 1,5 مليار جرعة أعطيت في العالم، تمت في الاتحاد الأوروبي الذي يعد أقل من 6% من سكان العالم.

في المقابل، أعطي 500 مليون جرعة في العالم بعد أربعة شهور من حملات التلقيح في 25 مارس/ آذار الماضي، واستغرق الأمر أقل من شهر لمضاعفة هذا المجموع، ثم ما يزيد قليلاً على ثلاثة أسابيع للوصول إلى مليار ونصف مليار حقنة تم اعطاؤها.

وتوجد 11 دولة لم تبدأ التلقيح بعد: 6 في إفريقيا (تنزانيا وبوركينا فاسو وتشاد وبوروندي وجمهورية إفريقيا الوسطى وإريتريا) واثنتان في أوقيانيا (فانواتو وكيريباتي) واثنتان في آسيا (كوريا الشمالية وتركمانستان) وواحدة في منطقة البحر الكاريبي (هايتي).