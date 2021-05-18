شكرا لقرائتكم خبر عن "البنتاغون" يكشف نسبة القوات الأمريكية التي انسحبت من أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

أعلنت القيادة المركزية للبنتاغون الثلاثاء، أن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان الذي يفترض أن ينجز بحلول 11 أيلول/سبتمبر، تقدم بنسبة 13 إلى 20%.

ومنذ أن أمر الرئيس جو بايدن بمغادرة القوات في نيسان/أبريل، سحب الأمريكيون من البلاد ما يعادل 115 طائرة شحن من نوع سي-17 محملة بالمعدات كما ذكرت "سنتكوم"، وسلمت من جانب آخر، أكثر من خمسة آلاف قطعة من التجهيزات إلى وكالة تابعة للبنتاغون، لتدميرها.

كما تنازلت القيادة المركزية عن السيطرة على خمس منشآت لوزارة الدفاع الأفغانية، بينها قاعدة قندهار الجوية في جنوب البلاد، والتي كانت في فترة ما، ثاني أكبر قاعدة للقوات الأمريكية والدولية في البلاد.

ويرفض الجيش الأمريكي إعطاء توضيحات أكثر حول وتيرة الانسحاب وموعده النهائي بهدف "الحفاظ على أمن العمليات".

ويفترض أن تقوم وزارة الدفاع الأمريكية بسحب آخر 2500 عسكري و16 ألف متعاقد مدني بحلول 11 ايلول/سبتمبر، الذكرى السنوية لهجمات عام 2001 التي أدت إلى الاجتياح الأمريكي لأفغانستان.

ولم يضع الانسحاب حداً للهجمات التي تشنها حركة "طالبان" ضد الحكومة الأفغانية وجيشها، وأيضاً ضد المدنيين، وبحسب الأمريكيين، فإن هذه الهجمات لا تعرقل الانسحاب.