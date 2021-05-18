شركتان عالميتان تكشفان "نتائج إيجابية" للقاحهما المضاد لـ"كورونا"

لندن - أ ف ب

أعلنت شركتا "غلاكسوسميثكلاين" البريطانية و"مديكاغو" الكندية الثلاثاء، عن نتائج إيجابية من المرحلة الثانية للتجربة السريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا أعدته الشركتان معاً.

وقالت الشركتان في بيان، إن "هذه النتائج جزء من التجارب الجارية في المرحلتين الثانية والثالثة، وتعيد التأكيد على النتائج الواعدة التي سُجلت خلال المرحلة الأولى".

وأضافتا أن لدى اللقاح المرشح الذي يحتوي على العنصر المساعد للاستخدام الوبائي الذي طورته غلاكسوسميثكلاين، قدرة "عالية" على إثارة رد فعل مناعي "أعلى بعشر مرات مما تحتويه عينة مصل أخذت من مرضى يتعافون من كوفيد-19"، وبدون "آثار جانبية سلبية خطيرة"، بغض النظر عن عمر الذين أخذوا الجرعة.

وصرحت ناتالي لاندري المسؤولة في شركة ميديكاغو بالقول: "تمنحنا هذه النتائج الثقة بينما نمضي قدماً في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، ونأمل في إضافة أداة أخرى إلى المعركة العالمية ضد كوفيد-19".

وبدأت تجارب المرحلة الثالثة التي يفترض أن تشمل 30 ألف شخص في 16 آذار/مارس، على متطوعين في كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل، ومن المتوقع إضافة أماكن جديدة إلى هذه القائمة في الأسابيع المقبلة.

وتهدف الدراسة متعددة المراحل إلى تأكيد أن اللقاح الذي يُعطى على جرعتين بفاصل 21 يوماً، "يوفر صورة مقبولة لجهة السلامة وإثارة استجابة مناعية لدى البالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاماً، ولدى المشاركين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً"، كما قالت المجموعتان في تشرين الثاني/نوفمبر.

وتعمل غلاكسوسميثكلاين على تطوير لقاح آخر مع مختبر سانوفي الفرنسي الذي نشر نتائج إيجابية من تجربة سريرية يوم الاثنين، بعد انتكاسة تسببت في تأخير الأبحاث لعدة أشهر.

وتحاول الشركة البريطانية مع المختبر الألماني "كيورفاك" أيضاً تطوير لقاح بتقنية الحمض النووي الريبي المرسال ضد المتحورات الجديدة لفيروس كورونا، على أمل الاستعداد لعام 2022.

وتعمل غلاكسوسميثكلاين كذلك على ثلاثة علاجات محتملة لكوفيد، وتتعاون مع شركة "إس كي بايوساينس" الكورية التي تلقت تمويلاً من ائتلاف ابتكارات الجهوزية الوبائية "سيبي"، ومؤسسة بيل ومليندا جيتس لتطوير "لقاحات متباينة رخيصة الكلفة" ستوزع عالمياً من خلال آلية "كوفاكس" على البلدان النامية.

وتتولى غلاكسوسميثكلاين أيضاً تعبئة 60 مليون جرعة من لقاح شركة "نوفافاكس" الأمريكية ضد كوفيد لصالح المملكة المتحدة، وكذلك تطور الشركة البريطانية مع شركة "فير بايوتكنولوجي" جسماً مضاداً يهدف إلى علاج المرضى المعرضين بشدة لخطر دخول المستشفى.