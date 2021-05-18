شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات بيلاروسيا تداهم مكاتب أكبر المواقع الإخبارية المستقلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مينسك - أ ف ب

داهم عناصر الأمن في بيلاروسيا مكاتب أكبر المواقع الإخبارية المستقلة ومنازل العديد من صحفييه في إطار حملة يتسع نطاقها عقب حركة معارضة غير مسبوقة العام الماضي.

وقالت رئيسة تحرير موقع "توت.باي" مارينا زولوتوفا، إن ممثلين عن دائرة تحقيقات مالية تابعة للدولة فتشوا منزلها ومنازل العديد من موظفيها.

وأكدت الدائرة الثلاثاء أنها "تجري تحقيقات تطال توي.باي تتعلق بالتهرب الضريبي".

والهيئة النافذة التي أكدت القيام بعمليات التفتيش، سبق أن استهدفت المعارضة، ومن أهم الشخصيات التي طالتها بالتحقيقات، فيكتور باباريكوف، معارض الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، والذي اعتقل قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية في آب/أغسطس الماضي، ولا يزال باباريكوف موقوفاً، ويُحاكم بتهم "الفساد وغسيل الأموال".

ولوكاشنكو الذي يحكم بيلاروسيا منذ 1994، فاز بولاية رئاسية سادسة في الانتخابات الماضية التي اعتبرتها المعارضة ودبلوماسيون غربيون "مزورة".

وجميع معارضيه إما يقبعون في السجن أو فروا من الجمهورية السوفييتية السابقة، والرئيس الذي يحكم بقبضة من حديد، والبالغ 66 عاماً، واجه احتجاجات عارمة ضد حكمه في أعقاب الانتخابات، وشن عناصر تنفيذ القانون البيلاروسيون حملة أسفرت عن توقيف آلاف المتظاهرين، فيما حُكم على أكثر من 400 شخص بالسجن فترات مطولة.

وتقول رابطة الصحفيين البيلاروسيين إن "16 صحفياً في بيلاروسيا يقبعون خلف القضبان"، حتى صباح الثلاثاء.

وذكرت الرابطة يوم الاثنين أن الصحفي في موقع توت.باي ليوبوف كاسبروفيتش، عوقب بالسجن 15 يوماً في سجون الشرطة لحضوره فعالية شعبية غير مرخصة.

وفي آذار/مارس، حكم على الصحفية في الموقع الإخباري كاترينا بوريسيفيتش بالسجن ستة أشهر "لنشر وثائق طبية مسربة عن متظاهر توفي في تظاهرة العام الماضي".