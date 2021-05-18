شكرا لقرائتكم خبر عن يلين: زيادة ضريبة الشركات وخطة البنية التحتية تعززان الأرباح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دافعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الثلاثاء عن خطط للرئيس جو بايدن بقيمة 2.2 تريليون دولار، لزيادة ضريبة الشركات لتمويل مشاريع للبنية التحتية، وأبلغت غرفة التجارة الأمريكية أن المقترحات ستعزز ربحية الشركات الأمريكية وقدرتها التنافسية.

وقالت يلين إن استثمارات البنية التحتية المتعلقة «بخطة الوظائف»، سيكون لها مردود مباشر للشعب الأمريكي، وستخلق فرص عمل.

وتابعت قائلة: «نحن على ثقة بأن الاستثمارات والمقترحات الضريبية في خطة الوظائف، التي يتم التعامل معها كحزمة واحدة، ستعزز صافي أرباح شركاتنا وتحسن قدرتها التنافسية العالمية. ونأمل بأن يراها قادة الأعمال بهذه الطريقة وأن يدعموا خطة الوظائف».

وتعارض غرفة التجارة الأمريكية زيادة ضريبة الشركات التي خفضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والجمهوريون في الكونجرس إلى 21 في المئة من 35 في المئة في 2017. ويقترح بايدن زيادة معدل الضريبة إلى 28 في المئة بينما يتفاوض على حد أدنى عالمي لضريبة الشركات مع الاقتصادات الكبرى.

(رويترز)