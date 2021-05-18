شكرا لقرائتكم خبر عن دبي الأولى إقليمياً والـ 19 عالمياً بين أفضل وجهات الزيارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

حلّت دبي في المركز الأول أوسطياً وال 19 عالمياً، ضمن قائمة أفضل وجهات الزيارة في العالم لعام 2021، والتي أعدها موقع «يو إس نيوز»، بناءً على آراء الخبراء واختيارات القراء وتوجهات السفر الحالية في ضوء جائحة «كوفيد-19».

وقال الموقع إن بانتظار الزائر لدبي إطلالات خلابة على الخليج العربي، وأنشطة تخطف الأبصار، ومعالم تاريخية كثيرة. وتزخر هذه المدينة ببعض من أبرز معالم الجذب الفريدة من نوعها، والتي لا مثيل لها في العالم، بما في ذلك «برج خليفة»، و«مول دبي»، و«سكي دبي» الداخلي للتزلج على الجليد. إلا أن المدينة لا تزال تحتفظ بتراثها العريق، ويبدو ذلك جلياً في حي البستكية وأسواق الذهب والتوابل التقليدية. وعندما تكون بحاجة إلى استراحة من صخب المدينة، يمكنك التوجه إلى الشواطئ الرملية، مثل شاطئ جميرا، أو «سنسيت بيتش»، أو حديقة شاطئ الممزر.

وأوضح «يو إس نيوز» أن هنالك الكثير من القواسم بين دبي ولاس فيجاس، إذ تشتركان في حب الخيال، مع ناطحات سحاب تتألق، مثل المنارات العالية. وباعتبار دبي مكاناً لقضاء العطلات، فهي تتفوق بسهولة على لاس فيجاس، بفضل شواطئها المطلة على الخليج العربي، ومناطق الجذب السياحية المتعددة.

وتصدرت القائمة الجزيرة الجنوبية في نيوزلندا، تلتها باريس في المركز الثاني، ثم جزيرة بورا بورا في المركز الثالث، وجزيرة ماوي في المركز الرابع، وجزيرة تاهيتي في المركز الخامس.