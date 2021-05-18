شكرا لقرائتكم خبر عن مطار أبوظبي يحصل على اعتماد «المجلس الدولي» عن إجراءات السلامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

حصل مطار أبوظبي الدولي على الاعتماد الصحي للمطارات من المجلس الدولي للمطارات، لالتزامه باتباع معايير الصحة والسلامة العالمية الشاملة في جميع عملياته، استجابة لتداعيات الوباء العالمي.

ويعكس الاعتماد الصحي فعالية معايير الصحة والسلامة المطبقة في مطار أبوظبي الدولي، والتي تنسجم مع توصيات فريق عمل إعادة إنعاش قطاع الطيران التابع لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي، بالإضافة إلى أفضل الممارسات المُعتمدة في القطاع. ويستند الاعتماد إلى تقييم التدابير والإجراءات الصحية الجديدة التي تم تطبيقها بعد ظهور وباء «كوفيد-19».