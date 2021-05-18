شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة الأفلام المشاركة في مهرجان "كان" تُعلَن مطلع يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

يعلن مهرجان كان السينمائي يوم الخميس 3 حزيران/يونيو تفاصيل دورته الرابعة والسبعين، واللائحة الرسمية المرتقبة للأفلام المؤهلة لمسابقته، قبل خمسة أسابيع من افتتاح المهرجان، على ما أعلن المنظمون.

ويقام المهرجان هذه السنة من 6 إلى 17 تموز/يوليو في قصر المهرجانات عند جادة "لاكروازيت" بعد أن تكون معظم القيود الصحية المفروضة في فرنسا رفعت، ومنها تلك التي تحدد عدد الحاضرين، ولم تتسن إقامة دورة 2020 في الربيع الفائت بمدينة كان، بسبب الوباء.

وأوضح المنظمون أن مؤتمراً صحفياً سيُعقد في 3 حزيران/يونيو المقبل في إحدى دور السينما الباريسية لإعلان لائحة الأفلام المختارة لهذه المسابقة، وهي الأولى منذ الأزمة الصحية، على أن تُنقل وقائعه عبر الإنترنت.

وتأكدت حتى الآن مشاركة فيلمين في المسابقة، هما "أنيت" للمخرج ليوس كاراكس، من بطولة ماريون كوتيار وآدم درايفر، وهو يُعرض في افتتاح المهرجان، و"بينيديتا" للمخرج الهولندي بول فيرهوفن مع فيرجيني إيفيرا.

ومن الأفلام الأخرى التي يُرجَّح أن تُدرج في المسابقة لكنّ مشاركتها لم تتأكد رسمياً بعد، فيلم ويس أندرسون الجديد "ذي فرينش ديسباتش" الذي صُوّر في فرنسا، وفيلم الإيطالي ناني موريتي "تري بياني".