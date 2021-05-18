شكرا لقرائتكم خبر عن المغنية أريانا غراندي تدخل القفص الذهبي بحضور 20 شخصاً فقط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجليس - أ ف ب

تزوجت المغنية الأمريكية أريانا غراندي مطلع الأسبوع من دالتون غوميز، وهو وكيل عقارات في لوس أنجليس، على ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

وقال ممثل عن النجمة البالغة 27 عاماً لمجلة "بيبول"، إن مراسم الزفاف أقيمت على نطاق "ضيّق وحميم" وشارك فيها "أقل من 20 شخصاً"، في أجواء من "السعادة والحب"، مؤكداً بذلك الخبر الذي أورده موقع "تي إم زي"، وأضاف أنه "لا يمكن أن يكون الزوجان والعائلتان أكثر سعادة".

وأعلنت أريانا غراندي خطوبتها نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر من خلال نشر سلسلة من الصور لها ولزوجها المستقبلي ولخاتم خطوبتها على "إنستجرام"، مرفقة بتعليق جاء فيه: "إلى الأبد وحتى أكثر من ذلك بقليل".

وظهر الخطيبان معاً للمرة الأولى علناً في الأغنية المصوّرة "ستاك ويذ يو"، وسجّلت غراندي هذه الأغنية مع المغني الكندي جاستن بيبر خلال مرحلة الحجر في كاليفورنيا، وطُرحت في مطلع أيار/مايو 2020 وخصصت عائداتها لعمل خيري، وتتناول كلمات الأغنية وجود الأزواج معاً خلال فترة الحجر.

وكانت أريانا غراندي تصدرت عناوين الصحف في 22 أيار/مايو 2017، عندما وقع تفجير انتحاري عند مخرج إحدى حفلاتها في مدينة مانشستر في إنجلترا، مما أسفر عن سقوط 22 قتيلاً وإصابة المئات بجروح.