شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تقتفي أثر قط بري طليق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت شرطة دبي أنها تكثف جهودها لاقتفاء أثر حيوان من نوع القطط البرية شوهد طليقاً في منطقة الينابيع السكنية في دبي، مؤكدة أن كافة الإجراءات اللازمة تم اتخاذها لتأمين هذه المنطقة وضمان سلامة القاطنين فيها حتى التمكن من الإمساك بالحيوان الهارب.

وأوضحت شرطة دبي أن تربية الحيوانات البرية غير الأليفة تعد من الممارسات التي يجرّمها القانون في دبي، وتصل العقوبة لمن يرتكب مثل هذا الفعل إلى الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة مالية كبيرة.

ودعت شرطة دبي الجمهور إلى الاتصال على رقم الطوارئ 901 حال مشاهدة الحيوان المشار إليه أو الاشتباه في وجوده في الجوار.