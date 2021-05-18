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محافظ بورسعيد: توريد 5800 طن قمح للصوامع والمطاحن

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محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2021 حتى صباح اليوم بلغ 5800 طن قمح محلي.

وأكد المحافظ، في بيان إعلامي، على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس أثناء أعمال الفرز والاستلام .

وأشار إلى زيادة المساحة المنزرعة بالقمح وزيادة انتاجيته بالمقارنة بالأعوام السابقة، موضحًا أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت 15 ألفًا و600 فدان بزيادة 2000 فدان عن العام الماضي. ​

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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