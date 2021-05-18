محافظ بورسعيد: توريد 5800 طن قمح للصوامع والمطاحن

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2021 حتى صباح اليوم بلغ 5800 طن قمح محلي.

وأكد المحافظ، في بيان إعلامي، على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء أعمال الفرز والاستلام .

وأشار إلى زيادة المساحة المنزرعة بالقمح وزيادة انتاجيته بالمقارنة بالأعوام السابقة، موضحًا أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت 15 ألفًا و600 فدان بزيادة 2000 فدان عن العام الماضي. ​